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Старостенко Минай Иванович

Место рождения

Гамовка, Могилевской губернии

Дата рождения

1890

Дата смерти

20.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Старостенко Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Старостенко Фекла Минаевна

Мать ребёнка: Старостенко (Мартыненко) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старостенко Егор Минаевич

Мать ребёнка: Старостенко (Мартыненко) Софья Ивановна

Попал в плен (военное)
23.03.1915
Место службы: 9-й стрелковый полк, Дата события: 23.03.1915 Российский Государственный Военно-исторический архив Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные)
Рождение ребёнка
1922

Сын: Старостенко Михаил Минаевич

Мать ребёнка: Старостенко (Мартыненко) Софья Ивановна

Рождение ребёнка
06.02.1929

Дочь: Старостенко Татьяна Минаевна

Мать ребёнка: Старостенко (Мартыненко) Софья Ивановна

Смерть
20.01.1971

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