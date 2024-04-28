Старостенко Минай Иванович
Место рожденияГамовка, Могилевской губернии
Дата рождения1890
Дата смерти20.01.1971
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Старостенко Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старостенко Фекла Минаевна
Мать ребёнка: Старостенко (Мартыненко) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старостенко Егор Минаевич
Мать ребёнка: Старостенко (Мартыненко) Софья Ивановна
Попал в плен (военное)
23.03.1915
Место службы: 9-й стрелковый полк, Дата события: 23.03.1915 Российский Государственный Военно-исторический архив Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные)
Рождение ребёнка
1922
Сын: Старостенко Михаил Минаевич
Мать ребёнка: Старостенко (Мартыненко) Софья Ивановна
Рождение ребёнка
06.02.1929
Дочь: Старостенко Татьяна Минаевна
Мать ребёнка: Старостенко (Мартыненко) Софья Ивановна
Смерть
20.01.1971