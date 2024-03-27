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Гумеров Ахмар

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930

Отец: Гумеров ?

Мать: Гумерова Бибикамал Хайрулловна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1960

Сын: Гумеров Гумар Ахмарович

Мать ребёнка: Гумерова Явиря Кашафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1968

Сын: Гумеров Газинур Ахмарович

Мать ребёнка: Гумерова Явиря Кашафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гумерова Явиря Кашафутдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гумерова Явиря Кашафутдиновна

Смерть
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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