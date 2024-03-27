Гумеров Ахмар
Место рождения
Дата рожденияОколо 1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1930
Отец: Гумеров ?
Рождение ребёнка
1960
Мать ребёнка: Гумерова Явиря Кашафутдиновна
Рождение ребёнка
1968
Сын: Гумеров Газинур Ахмарович
Мать ребёнка: Гумерова Явиря Кашафутдиновна
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гумерова Явиря Кашафутдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно