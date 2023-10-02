Китаев Антон Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Китаев Сергей
Мать: Китаева Инна Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Клементьева Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Китаева Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Китаев Григорий Антонович