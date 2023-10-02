Китаев Антон Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаев Антон Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Китаев Сергей

Мать: Китаева Инна Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Клементьева Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Китаева Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Китаев Григорий Антонович

Мать ребёнка: не указана

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