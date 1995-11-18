Гнедова (Коростелева) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гнедова (Коростелева) Мария Филипповна

Место рождения

Тамбовская область, Мучкапский район, с.Мучкап

Дата рождения

1929 ст.

Дата смерти

18.11.1995

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.07.1966

Муж: Гнедов Леонид Сергеевич

Рождение ребёнка
22.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гнедов Леонид Сергеевич

Рождение ребёнка
26.11.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гнедов Леонид Сергеевич

Смерть
18.11.1995

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