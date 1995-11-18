Гнедова (Коростелева) Мария Филипповна
Место рожденияТамбовская область, Мучкапский район, с.Мучкап
Дата рождения1929 ст.
Дата смерти18.11.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.07.1966
Рождение ребёнка
22.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гнедов Леонид Сергеевич
Рождение ребёнка
26.11.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гнедов Леонид Сергеевич
Смерть
18.11.1995