Сафрон Сазонович
Место рождения
Дата рожденияДо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878 ст.
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Марина Сафроновна
Мать ребёнка: женаСафронаСазоновича
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Параскева Сафроновна
Мать ребёнка: женаСафронаСазоновича
Бракосочетание
До 1898 ст.
Жена: женаСафронаСазоновича
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно