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Сафрон Сазонович

Место рождения

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1878 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Шеровичи, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Марина Сафроновна

Мать ребёнка: женаСафронаСазоновича

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Параскева Сафроновна

Мать ребёнка: женаСафронаСазоновича

Бракосочетание
До 1898 ст.

Жена: женаСафронаСазоновича

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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