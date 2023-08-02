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Черненко Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Около ?.07.1942

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Черненко Андрей Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.11.1937

Сын: Черненко Виктор Иванович

Мать ребёнка: ?

Военная служба
03.06.1941
Ипатово, Ипатовский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Около ?.07.1942
Причина смерти: На войне | Пропал без вести,донесение № 39822 от 12.06.1947г.,ЦАМО СССР,Ф - 58-977520-380
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