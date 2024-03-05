Обухов Рудольф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Рудольф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Обухов Андрей Рудольфович

Мать ребёнка: Обухова Валентина Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Обухова Валентина Никифоровна

Рождение ребёнка
02.01.1973

Сын: Обухов Алексей Рудольфович

Мать ребёнка: Обухова Валентина Никифоровна

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