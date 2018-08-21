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Туктамышев Камиль Ленарович
Туктамышев Камиль Ленарович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.08.2018
Пол
Мужской
Отец
Туктамышев Ленар Рафаэлевич
Мать
Туктамышева Диляра Амировна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.2018
Отец:
Туктамышев Ленар Рафаэлевич
Мать:
Туктамышева Диляра Амировна
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