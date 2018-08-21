Туктамышев Камиль Ленарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туктамышев Камиль Ленарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.2018

Отец: Туктамышев Ленар Рафаэлевич

Мать: Туктамышева Диляра Амировна

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