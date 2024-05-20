Сазонов Афанасий Спиридонович 01.01.1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сазонов Афанасий Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1909

Сын: Сазонов Мирон Афанасьевич

Мать ребёнка: Сазонова Александра

Рождение ребёнка
01.01.1912

Дочь: Сазонова Валентина Афанасьевна

Мать ребёнка: Сазонова Александра

Рождение ребёнка
01.01.1914

Сын: Сазонов Филипп Афанасьевич

Мать ребёнка: Сазонова Александра

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Сазонов Илья Афанасьевич

Мать ребёнка: Сазонова Александра

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