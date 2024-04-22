Ваганова (Карева) Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.08.1896
Отец ребёнка: Ваганов Ермил Григорьевич
Рождение ребёнка
?.10.1896
Дочь: Анастасия Ермолаевна
Отец ребёнка: Ваганов Ермил Григорьевич
Рождение ребёнка
25.08.1902
Отец ребёнка: Ваганов Ермил Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно