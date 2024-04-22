Ваганова (Карева) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Карева) Прасковья Андреевна

Место рождения

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.08.1896

Сын: Ваганов Семен Ермолаевич

Отец ребёнка: Ваганов Ермил Григорьевич

Рождение ребёнка
?.10.1896

Дочь: Анастасия Ермолаевна

Отец ребёнка: Ваганов Ермил Григорьевич

Рождение ребёнка
25.08.1902

Сын: Ваганов Семен Ермилаевич

Отец ребёнка: Ваганов Ермил Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ваганов Ермил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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