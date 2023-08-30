Третьяков Владимир Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1953
Дата смерти24.08.218
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1976
Сын: Третьяков Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Третьякова Валентина
Рождение ребёнка
03.06.1976
Дочь: Третьякова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Третьякова Валентина
Рождение ребёнка
01.08.1988
Дочь: Третьякова Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Третьякова Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
17.04.2001
Сын: Третьяков Георгий Владимирович
Мать ребёнка: Третьякова Людмила Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Третьякова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Третьякова Людмила Анатольевна
Смерть
24.08.218
Рождение
10.08.1953
Мать: Третьякова Мария