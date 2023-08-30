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Третьяков Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1953

Дата смерти

24.08.218

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.06.1976

Сын: Третьяков Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Третьякова Валентина

Рождение ребёнка
03.06.1976

Дочь: Третьякова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Третьякова Валентина

Рождение ребёнка
01.08.1988

Дочь: Третьякова Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Третьякова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
17.04.2001

Сын: Третьяков Георгий Владимирович

Мать ребёнка: Третьякова Людмила Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Третьякова Людмила Анатольевна

Смерть
24.08.218
Рождение
10.08.1953

Отец: не указан

Мать: Третьякова Мария

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