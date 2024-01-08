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Украинская Татьяна

Место рождения

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

С 1811 по 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1811 по 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Украинский Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
С 1834 по 1835

Дочь: Украинская Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.04.1836

Сын: Украинский Семен Алексеевич

Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1840 по 1841

Дочь: Украинская Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
С 1841 по 1842

Дочь: Украинская Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.01.1846

Сын: Украинский Григорий Алексеевич

Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.01.1847

Сын: Украинский Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич

Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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