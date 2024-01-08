Украинская Татьяна
Место рождения
Дата рожденияС 1811 по 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1811 по 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1834 по 1835
Дочь: Украинская Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
27.04.1836
Сын: Украинский Семен Алексеевич
Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
С 1840 по 1841
Дочь: Украинская Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
С 1841 по 1842
Дочь: Украинская Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
08.01.1846
Сын: Украинский Григорий Алексеевич
Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич
Рождение ребёнка
29.01.1847
Сын: Украинский Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Украинский Алексей Яковлевич
Смерть
Неизвестно