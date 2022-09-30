Палияма Рики
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Палияма Мартенг
Мать: Тупамаху Деббй
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палияма ...
Мать ребёнка: Палияма Ненг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палияма ...
Мать ребёнка: Палияма Ненг
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Палияма ...
Мать ребёнка: Палияма Ненг
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палияма Ненг