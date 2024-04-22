Кавтайкина (Четайкина) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кавтайкина (Четайкина) Прасковья

Место рождения

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

12.10.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1886

Отец: Четайкин Петр

Мать: Мурлаева Анна

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
27.01.1906

Муж: Кавтайкин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Кафтайкин Григорий

Отец ребёнка: Кавтайкин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.09.1916

Сын: Кавтайкин Никита Петрович

Отец ребёнка: Кавтайкин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.09.1916

Сын: Кавтайкин Иван

Отец ребёнка: Кавтайкин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
28.03.1920

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Кавтайкин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.08.1921

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кавтайкин Петр

Сабаево, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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