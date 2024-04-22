Кавтайкина (Четайкина) Прасковья
Место рождения
Дата рождения12.10.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1886
Отец: Четайкин Петр
Мать: Мурлаева Анна
Бракосочетание
27.01.1906
Муж: Кавтайкин Петр
Рождение ребёнка
22.01.1914
Сын: Кафтайкин Григорий
Отец ребёнка: Кавтайкин Петр
Рождение ребёнка
13.09.1916
Сын: Кавтайкин Никита Петрович
Отец ребёнка: Кавтайкин Петр
Рождение ребёнка
13.09.1916
Сын: Кавтайкин Иван
Отец ребёнка: Кавтайкин Петр
Рождение ребёнка
28.03.1920
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Кавтайкин Петр
Рождение ребёнка
30.08.1921
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кавтайкин Петр
Смерть
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область