Радаев Николай Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1930
Дата смерти05.08.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.11.1950
Дочь: Радаева Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Радаева (Гашнёва) Любовь Александровна
Смерть
05.08.1963
Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область