Радаев Николай Андреевич 14.08.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Радаев Николай Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1930

Дата смерти

05.08.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Радаева (Гашнёва) Любовь Александровна

Рождение ребёнка
18.11.1950

Дочь: Радаева Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Радаева (Гашнёва) Любовь Александровна

Смерть
05.08.1963
Баратаевка, город Ульяновск, Ульяновская область

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