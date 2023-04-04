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Коржев (Вяземский?) Николай

Место рождения

Саратовская губерния, г.Вольск, приход Иоанно-Предтеченского собора

Дата рождения

22.12.1894

Дата смерти

?.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1894

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржева-Портнова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
?.01.1921

Сын: Коржев Лев

Мать ребёнка: Коржева-Портнова Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
11.06.1925

Жена: Коржева (Щербакова) Екатерина

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.12.1925

Сын: Коржев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Коржева (Щербакова) Екатерина

Смерть
?.01.1943
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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