Коржев (Вяземский?) Николай
Место рожденияСаратовская губерния, г.Вольск, приход Иоанно-Предтеченского собора
Дата рождения22.12.1894
Дата смерти?.01.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1894
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.01.1921
Сын: Коржев Лев
Мать ребёнка: Коржева-Портнова Александра Ивановна
Бракосочетание
11.06.1925
Рождение ребёнка
18.12.1925
Сын: Коржев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Коржева (Щербакова) Екатерина
Смерть
?.01.1943
Похороны
Неизвестно