Паули (Фролова) Анна Владимировна
Место рождения
Дата рождения26.10.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1990
Бракосочетание
07.06.2013
Рождение ребёнка
17.03.2015
Сын: Паули Михаил Никитич
Отец ребёнка: Паули Никита Владимирович
Рождение ребёнка
11.09.2018
Сын: Паули Артём Никитич
Отец ребёнка: Паули Никита Владимирович
Рождение ребёнка
29.10.2023
Отец ребёнка: Паули Никита Владимирович