Паули (Фролова) Анна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паули (Фролова) Анна Владимировна

Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

26.10.1990

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1990

Отец: Фролов Владимир Алексеевич

Мать: Фролова (Куликова) Татьяна Константиновна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
07.06.2013

Муж: Паули Никита Владимирович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.03.2015

Сын: Паули Михаил Никитич

Отец ребёнка: Паули Никита Владимирович

Рождение ребёнка
11.09.2018

Сын: Паули Артём Никитич

Отец ребёнка: Паули Никита Владимирович

Рождение ребёнка
29.10.2023

Сын: Паули Ярослав Никитич

Отец ребёнка: Паули Никита Владимирович

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