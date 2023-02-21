Бибикамал Габделгалим кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.02.1899 ст.
Отец ребёнка: Габдуллаһ Габдеззаһир улы
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.
Дочь: Раузателҗинан Габдуллаһ кызы
Отец ребёнка: Габдуллаһ Габдеззаһир улы
Рождение ребёнка
11.08.1907 ст.
Отец ребёнка: Габдуллаһ Габдеззаһир улы
Смерть
Неизвестно