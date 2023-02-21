Бибикамал Габделгалим кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибикамал Габделгалим кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1899 ст.

Сын: Шәйхуллаһ Габдуллаһ улы

Отец ребёнка: Габдуллаһ Габдеззаһир улы

Старое Саитово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1905 ст.

Дочь: Раузателҗинан Габдуллаһ кызы

Отец ребёнка: Габдуллаһ Габдеззаһир улы

Старое Саитово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.08.1907 ст.

Сын: Фәйзуллаһ Габдуллаһ улы

Отец ребёнка: Габдуллаһ Габдеззаһир улы

Смерть
Неизвестно
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