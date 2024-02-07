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Смагин Юрий Петрович

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Место рождения

Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник

Дата рождения

14.11.1970

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

1973 г.р.
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Дети

1992 г.р.
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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1970

Отец: Смагин Петр Иванович

Мать: Смагина Ирина Серафимовна

Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник
Рождение ребёнка
21.03.1992

Дочь: Стрежбецкая Александра Юрьевна

Мать ребёнка: Смагина Елена Евгеньевна

с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Рождение ребёнка
03.03.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.10.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Смагина Елена Евгеньевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смагина Елена Евгеньевна

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