Смагин Юрий Петрович
Место рожденияКемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник
Дата рождения14.11.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1970
Отец: Смагин Петр Иванович
Кемеровская область, Тисульский район, поселок Полуторник
Рождение ребёнка
21.03.1992
Дочь: Стрежбецкая Александра Юрьевна
Мать ребёнка: Смагина Елена Евгеньевна
с.Едет Шарыповского района Красноярского края
Рождение ребёнка
03.03.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.10.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Смагина Елена Евгеньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смагина Елена Евгеньевна