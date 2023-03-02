Мелодьев Борис Иванович 11.08.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мелодьев Борис Иванович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился 11.08.1902, Кременец, Тернопільська область

умер Около 1990

Супруги
Мелодьева (Парсова) Мария Михайловна1906 г.р.
Дети
(Мелодьева) Лидия Борисовна1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Кременец, Тернопільська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мелодьева (Парсова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: (Мелодьева) Лидия Борисовна

Мать ребёнка: Мелодьева (Парсова) Мария Михайловна

Смерть
Около 1990

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