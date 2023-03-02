Мелодьев Борис Иванович
мужской, родился 11.08.1902, Кременец, Тернопільська область
умер Около 1990
Супруги
Мелодьева (Парсова) Мария Михайловна1906 г.р.
Дети
(Мелодьева) Лидия Борисовна1926 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Кременец, Тернопільська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: (Мелодьева) Лидия Борисовна
Мать ребёнка: Мелодьева (Парсова) Мария Михайловна
Смерть
Около 1990