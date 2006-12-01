Галимова Хадича Валиахметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1920
Дата смерти?.12.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1964
Сын: Галимов Ришат Бадертдинович
Отец ребёнка: Галимов Бадертдин Шагимарданович
Смерть
?.12.2006
Новое Иглайкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)