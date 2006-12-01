Галимова Хадича Валиахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалимова Хадича Валиахметовна

Галимова Хадича Валиахметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1920

Дата смерти

?.12.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1964

Сын: Галимов Ришат Бадертдинович

Отец ребёнка: Галимов Бадертдин Шагимарданович

Смерть
?.12.2006
Новое Иглайкино, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.