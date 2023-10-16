Путилина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Путилин Федор Михайлович???
Рождение ребёнка
23.04.1789
Сын: Путилин Георгий Федорович
Отец ребёнка: Путилин Федор Михайлович???
Рождение ребёнка
28.10.1789
Дочь: (Путилина) Праскевия Федоровна
Отец ребёнка: Путилин Федор Михайлович???
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Путилин Федор Михайлович???