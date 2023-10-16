Путилина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Путилин Антон Федорович

Отец ребёнка: Путилин Федор Михайлович???

Рождение ребёнка
23.04.1789

Сын: Путилин Георгий Федорович

Отец ребёнка: Путилин Федор Михайлович???

Рождение ребёнка
28.10.1789

Дочь: (Путилина) Праскевия Федоровна

Отец ребёнка: Путилин Федор Михайлович???

Рождение ребёнка
1790

Сын: Путилин Гаврил Федорович

Отец ребёнка: Путилин Федор Михайлович???

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