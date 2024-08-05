Никитина (Килочко) Оксана Ярославовна 16.07.1970 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никитина (Килочко) Оксана Ярославовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1970

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1970

Отец: Килочко Ярослав Павлович

Мать: Килочко (Куренда) Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Александр Павлович

Рождение ребёнка
24.06.1989

Дочь: Шандривская (Никитина) Юлия Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Павлович

с. Калинов, Самборский район, Львовской области
Рождение ребёнка
25.08.1993

Дочь: Когут (Никитина) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Никитин Александр Павлович

с. Калинов, Самборский район, Львовской области

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