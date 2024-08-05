Никитина (Килочко) Оксана Ярославовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.1989
Дочь: Шандривская (Никитина) Юлия Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Павлович
с. Калинов, Самборский район, Львовской области
Рождение ребёнка
25.08.1993
Дочь: Когут (Никитина) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Никитин Александр Павлович
с. Калинов, Самборский район, Львовской области