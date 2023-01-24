Тюрина (Тюрина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина (Тюрина) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Отец ребёнка: Тюрин Никита

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тюрина) Мария

Отец ребёнка: Тюрин Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Геннадий

Отец ребёнка: Тюрин Никита

Смерть
Неизвестно

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