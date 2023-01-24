Тюрина (Тюрина) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай
Отец ребёнка: Тюрин Никита
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тюрина) Мария
Отец ребёнка: Тюрин Никита
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Никита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Геннадий
Отец ребёнка: Тюрин Никита
Смерть
Неизвестно