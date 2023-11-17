Стефанова Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанова Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стефан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1882

Сын: Трофимов Павел

Отец ребёнка: Иванов Трофим

Якимиха, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федот?

Отец ребёнка: Иванов Трофим

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Егор

Отец ребёнка: Иванов Трофим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Трофим

Смерть
Неизвестно
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