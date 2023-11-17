Стефанова Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стефан
Рождение ребёнка
10.01.1882
Сын: Трофимов Павел
Отец ребёнка: Иванов Трофим
Якимиха, Островский уезд, Псковская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федот?
Отец ребёнка: Иванов Трофим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трофимов Егор
Отец ребёнка: Иванов Трофим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Трофим
Смерть
Неизвестно