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Лапин Николай Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.

Отец: Лапин Илья Парфёнович

Мать: Лапина Феодосия

Бракосочетание
28.10.1856 ст.

Жена: Лапина (Карташова) Анна Евлампиевна

Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.04.1861 ст.

Сын: Лапин Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Лапина (Карташова) Анна Евлампиевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.09.1873 ст.

Сын: Лапин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Лапина (Карташова) Анна Евлампиевна

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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