Лапин Николай Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1838 ст.
Отец: Лапин Илья Парфёнович
Мать: Лапина Феодосия
Бракосочетание
28.10.1856 ст.
Переволоцкий, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
19.04.1861 ст.
Мать ребёнка: Лапина (Карташова) Анна Евлампиевна
Рождение ребёнка
19.09.1873 ст.
Мать ребёнка: Лапина (Карташова) Анна Евлампиевна
Смерть
Неизвестно