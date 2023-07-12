Новикова (Сухова) Устиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Сухова) Устиния Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

Вычислено 1786

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: Сухов Иван Агафонович

Мать: Сухова Аксинья Федоровна

Рождение ребёнка
28.11.1768 ст.

Сын: Новиков Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Новиков Григорий Андреевич

Березово, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Вычислено 1786
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