Новикова (Сухова) Устиния Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиВычислено 1786
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743
Отец: Сухов Иван Агафонович
Мать: Сухова Аксинья Федоровна
Рождение ребёнка
28.11.1768 ст.
Сын: Новиков Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Новиков Григорий Андреевич
Березово, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Вычислено 1786