Куликов Пётр Николаев 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Куликов Пётр Николаев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1839, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Мария Анисимова1816 г.р.
Отец
Николай Иванов1812 г.р.
Супруги
Куликова Марфа МихайловаДо 1854 г.р.
Дети
Куликов Александр Петров23.08.1872 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Николай Иванов

Мать: Мария Анисимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Марфа Михайлова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

63

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

52

Рождение ребёнка
23.08.1872

Сын: Куликов Александр Петров

Мать ребёнка: Куликова Марфа Михайлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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