Куликов Пётр Николаев
мужской, родился 1839, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьМария Анисимова1816 г.р.
ОтецНиколай Иванов1812 г.р.
Супруги
Куликова Марфа МихайловаДо 1854 г.р.
Дети
Куликов Александр Петров23.08.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Николай Иванов
Мать: Мария Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Марфа Михайлова
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
23.08.1872
Мать ребёнка: Куликова Марфа Михайлова
Смерть
Неизвестно