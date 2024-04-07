Волков Иван Петрович
Место рожденияДеревня М Чирки Нагорский район Кировской области
Дата рождения28.05.1919
Дата смерти07.06.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1919
Отец: Волков Пётр Семёнович
Деревня М Чирки Нагорский район Кировской области
Бракосочетание
22.05.1952
Жена: Волкова Анна Васильевна
Село Роговая Роговского с/ слободского района
Рождение ребёнка
25.09.1952
Дочь: Волкова Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Волкова Анна Васильевна
Посёлок Сапёрное Ленинградской области
Рождение ребёнка
16.01.1954
Мать ребёнка: Волкова Анна Васильевна
Посёлок Сапёрное Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.02.1956
Мать ребёнка: Волкова Анна Васильевна
Смерть
07.06.1981
Селение Сапёрное, Приозерский район Ленинградской области
Свидетельство о смерти |-ВО №409093 Выдано 08.06.1981 Ромашкинским сельсоветом Ленинградской области Причина смерти гипертоническая болезнь 111 ст Б с ИБС