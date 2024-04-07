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Волков Иван Петрович

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Место рождения

Деревня М Чирки Нагорский район Кировской области

Дата рождения

28.05.1919

Дата смерти

07.06.1981

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1919

Отец: Волков Пётр Семёнович

Мать: Волкова Александра Карповна

Деревня М Чирки Нагорский район Кировской области
Бракосочетание
22.05.1952

Жена: Волкова Анна Васильевна

Село Роговая Роговского с/ слободского района
Рождение ребёнка
25.09.1952

Дочь: Волкова Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Волкова Анна Васильевна

Посёлок Сапёрное Ленинградской области
Рождение ребёнка
16.01.1954

Сын: Волков Николай Иванович

Мать ребёнка: Волкова Анна Васильевна

Посёлок Сапёрное Ленинградской области
Рождение ребёнка
24.02.1956

Сын: Волков Валерий Иванович

Мать ребёнка: Волкова Анна Васильевна

Смерть
07.06.1981
Селение Сапёрное, Приозерский район Ленинградской области
Свидетельство о смерти |-ВО №409093 Выдано 08.06.1981 Ромашкинским сельсоветом Ленинградской области Причина смерти гипертоническая болезнь 111 ст Б с ИБС
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