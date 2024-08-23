Комасова Агриппина Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Сын: Комасов Николай Никитович
Отец ребёнка: Комасов Никита Петрович
Рождение ребёнка
18.10.1920
Сын: Комасов Дмитрий Никитович
Отец ребёнка: Комасов Никита Петрович
Смерть
Неизвестно