Комасова Агриппина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комасова Агриппина Дмитриевна

Место рождения

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комасов Никита Петрович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Комасов Николай Никитович

Отец ребёнка: Комасов Никита Петрович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.10.1920

Сын: Комасов Дмитрий Никитович

Отец ребёнка: Комасов Никита Петрович

Русский Байтуган, Камышлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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