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(Donis Nemanich) Martha

Место рождения

Kansas

Дата рождения

31.10.1915

Дата смерти

04.10.1987

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1915

Отец: Donis Johann George

Мать: Mary

Kansas
Место жительства
1920
Clear Creek Township, Marion, Kansas, United States
Место жительства
1930
Chicago (Districts 1251-1500), Cook, Illinois, United States
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Chicago, Cook, Illinois, United States
Смерть
04.10.1987
Aurora, IL
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