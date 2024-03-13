(Donis Nemanich) Martha
Место рожденияKansas
Дата рождения31.10.1915
Дата смерти04.10.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1915
Отец: Donis Johann George
Мать: Mary
Kansas
Место жительства
1920
Clear Creek Township, Marion, Kansas, United States
Место жительства
1930
Chicago (Districts 1251-1500), Cook, Illinois, United States
Место жительства
1935
Same Place
Место жительства
1940
Chicago, Cook, Illinois, United States
Смерть
04.10.1987
Aurora, IL