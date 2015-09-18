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Жуков Алексей Петрович

Место рождения

Старый Редкодуб, Красненский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

25.03.1950

Дата смерти

18.09.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ДЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1950

Отец: Жуков Пётр Фёдорович

Мать: Жукова (Переверзева) Евдокия Фёдоровна

Старый Редкодуб, Красненский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова (Крюкова) Нина Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.03.1971

Сын: Жуков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Жукова (Крюкова) Нина Сергеевна

Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.05.1977

Сын: Жуков Евгений Алексеевич

Мать ребёнка: Жукова (Крюкова) Нина Сергеевна

Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
18.09.2015
Лиски, Лискинский муниципальный район, Воронежская область
Причина смерти: Рак

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