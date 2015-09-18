Жуков Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения25.03.1950
Дата смерти18.09.2015
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.03.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.03.1971
Мать ребёнка: Жукова (Крюкова) Нина Сергеевна
Алексеевка, Алексеевский, Белгородская область
Рождение ребёнка
05.05.1977
Мать ребёнка: Жукова (Крюкова) Нина Сергеевна
Смерть
18.09.2015
Причина смерти: Рак