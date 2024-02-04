Токмакова (Токмакова) Анна Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Токмакова) Анна Сергеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Токмаков Истрат Павлов

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Токмаков-Токмаков Федот Павлов

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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