Токмакова (Токмакова) Анна Сергеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Токмаков-Токмаков Федот Павлов
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно