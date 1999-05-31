Селезнева (Сюзева) Зинаида Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1911
Дата смерти31.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1911
Отец: Сюзев Александр Семенович
Мать: Сюзева Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
05.08.1935
Сын: Селезнев Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
28.08.1937
Сын: Селезнев Владимир Григорьевич
Рождение ребёнка
20.03.1951
Сын: Селезнев Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Селезнев Григорий Евменович
Смерть
31.05.1999
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край