Селезнева (Сюзева) Зинаида Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Сюзева) Зинаида Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1911

Дата смерти

31.05.1999

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1911

Отец: Сюзев Александр Семенович

Мать: Сюзева Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
05.08.1935

Сын: Селезнев Федор Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.08.1937

Сын: Селезнев Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.03.1951

Сын: Селезнев Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Селезнев Григорий Евменович

Смерть
31.05.1999
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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