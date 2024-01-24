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Буравлева Марина Николаевна
Буравлева Марина Николаевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.07.1965
Пол
Женский
Отец
Буравлев Николай Васильевич
1935 г.р.
Мать
Загороднюк Елена Степановна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1965
Отец:
Буравлев Николай Васильевич
Мать:
Загороднюк Елена Степановна
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