Майра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошмуратов Шермат Эргешовичь
Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошмуратов Бегмат Эргешовичь
Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошмуратов Азамат Эргешовичь
Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошмуратова Самара Ергешовна
Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошмуратов Гулмат Эргешовичь
Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошмуратов Жоомарт Эргешовичь
Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кошмуратов Орозмат Ергешовичь
Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь