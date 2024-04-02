Майра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Майра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЖЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошмуратов Шермат Эргешовичь

Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошмуратов Бегмат Эргешовичь

Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошмуратов Азамат Эргешовичь

Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошмуратова Самара Ергешовна

Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошмуратов Гулмат Эргешовичь

Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошмуратов Жоомарт Эргешовичь

Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кошмуратов Орозмат Ергешовичь

Отец ребёнка: Исмаилов Ергеш Кошмуратовичь

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