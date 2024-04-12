Катаев Ульян Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Катаев Андрей
Бракосочетание
До 1815
Жена: Катаева Матрона Ивановна
Бракосочетание
01.05.1816 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
33. 1 мая 1816 г. в селе Ильинском поженились деревни Дубрев Ульян Андреев Катаев, господина Лазарева приходу Дмитриевского Якова Шляпина с дочерью Натальей; жених 2м, а невеста 1м браком. Метрическа... Показать все
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Катаева Ксения Ульяновна
Рождение ребёнка
16.08.1818 ст.
Дочь: Катаева Васса (Василиса) Ульяновна
Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна
52. 16 августа 1818 г. родилась деревни Дубров Ульяна Катаева дочь Васса. 22 августа 1818 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: дочь Ульяну Ксения. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви се... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Катаева Агрофена Ульяновна
Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
21.07.1823 ст.
Дочь: Катаева Мария Ульяновна
Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна
37. 21 июля 1823 г. родилась деревни Шапочкиной у Ульяна Андреева Катаева дочь Мария. 3 августа 1823 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: Василья Черных дочь Наталья. Метрическая книга Пророко... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1826 ст.
Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна
151. 20 ноября 1826 г. родился деревни Шапочкиной у крестьнина Ульяна Андриева Катаева от жены его Натальи Яковлевой сын Иоан. 28 ноября 1826 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: той же деревни... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1828 ст.
Дочь: Катаева Прасковья Ульяновна
Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна
183. 8 октября 1828 г. деревни Шапочкиной Иулиана Андреева Катаева от жены его Натальи Яковлевой родилась дочь Параскева. 15 октября 1828 г. крещена. Восприемники: дочь Иульяну Васса. Метрическая кн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
20.07.1831 ст.
Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна
67. 20 июля 1831 г. деревни Шабкиной у крестьянина Ульяна Андреева Катаева и законной жены его Натальи Яковлевой от второго его с нею брака родился сын Илья. 26 июля 1831 г. крещён. Восприемники: дер... Показать все
Место жительства
1832
Переведён в 1832 г. сего уезда из села Ильинского. Ревизская сказка села Слудского от 1834 г. С. 112.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно