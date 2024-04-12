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Катаев Ульян Андреевич

Место рождения

Большая Дуброва, Ильинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Катаев Андрей

Мать: не указана

Большая Дуброва, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
До 1815

Жена: Катаева Матрона Ивановна

Бракосочетание
01.05.1816 ст.

Жена: Катаева Наталья Яковлевна

Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
33. 1 мая 1816 г. в селе Ильинском поженились деревни Дубрев Ульян Андреев Катаев, господина Лазарева приходу Дмитриевского Якова Шляпина с дочерью Натальей; жених 2м, а невеста 1м браком. Метрическа... Показать все
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Катаева Ксения Ульяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1818 ст.

Дочь: Катаева Васса (Василиса) Ульяновна

Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна

Большая Дуброва, Ильинский муниципальный район, Пермский край
52. 16 августа 1818 г. родилась деревни Дубров Ульяна Катаева дочь Васса. 22 августа 1818 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: дочь Ульяну Ксения. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви се... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Катаева Агрофена Ульяновна

Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна

Рождение ребёнка
21.07.1823 ст.

Дочь: Катаева Мария Ульяновна

Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
37. 21 июля 1823 г. родилась деревни Шапочкиной у Ульяна Андреева Катаева дочь Мария. 3 августа 1823 г. крещена в селе Ильинском. Восприемники: Василья Черных дочь Наталья. Метрическая книга Пророко... Показать все
Рождение ребёнка
20.11.1826 ст.

Сын: Катаев Иван Ульянович

Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
151. 20 ноября 1826 г. родился деревни Шапочкиной у крестьнина Ульяна Андриева Катаева от жены его Натальи Яковлевой сын Иоан. 28 ноября 1826 г. крещён в селе Ильинском. Восприемники: той же деревни... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1828 ст.

Дочь: Катаева Прасковья Ульяновна

Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
183. 8 октября 1828 г. деревни Шапочкиной Иулиана Андреева Катаева от жены его Натальи Яковлевой родилась дочь Параскева. 15 октября 1828 г. крещена. Восприемники: дочь Иульяну Васса. Метрическая кн... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Катаев Георгий Ульянович

Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1831 ст.

Сын: Катаев Илья Ульянович

Мать ребёнка: Катаева Наталья Яковлевна

Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
67. 20 июля 1831 г. деревни Шабкиной у крестьянина Ульяна Андреева Катаева и законной жены его Натальи Яковлевой от второго его с нею брака родился сын Илья. 26 июля 1831 г. крещён. Восприемники: дер... Показать все
Место жительства
1832
Шапочки, Пермский уезд, Пермская губерния
Переведён в 1832 г. сего уезда из села Ильинского. Ревизская сказка села Слудского от 1834 г. С. 112.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катаева Матрона Матвеевна

Смерть
Неизвестно
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