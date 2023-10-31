Ита Берковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИта Берковна

Ита Берковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.

Сын: Фишъ Наумъ Мордхай Рахмиелев

Отец ребёнка: Фишъ Рахмиль Рувимовъ

Рождение ребёнка
04.12.1906

Дочь: Фишъ Бейла

Отец ребёнка: Фишъ Рахмиль Рувимовъ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фишъ Лев

Отец ребёнка: Фишъ Рахмиль Рувимовъ

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close