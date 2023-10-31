Ита Берковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1904 ст.
Сын: Фишъ Наумъ Мордхай Рахмиелев
Отец ребёнка: Фишъ Рахмиль Рувимовъ
Рождение ребёнка
04.12.1906
Дочь: Фишъ Бейла
Отец ребёнка: Фишъ Рахмиль Рувимовъ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фишъ Лев
Отец ребёнка: Фишъ Рахмиль Рувимовъ
Смерть
Неизвестно