Шавер (Гельштейн) Соня — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавер (Гельштейн) Соня

Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

1914 г.р.
1916 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Шавер Абрам

Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.10.1916

Сын: Шавер Яков

Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Бракосочетание
1934

Муж: Агурок Янкель Беркович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1976
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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