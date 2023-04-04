Шавер (Гельштейн) Соня
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шавер Абрам
Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович
Рождение ребёнка
19.10.1916
Сын: Шавер Яков
Отец ребёнка: Агурок Янкель Беркович
Бракосочетание
1934
Смерть
1976