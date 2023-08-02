Цаликов Касполат Касаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаликов Касполат Касаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Цаликов Дзамболат

Мать ребёнка: Цаликова Хаджихан

Рождение ребёнка
1844

Сын: Цаликов Темболат

Мать ребёнка: Цаликова Хаджихан

Рождение ребёнка
1847

Сын: Цаликов Ахболат

Мать ребёнка: Цаликова Хаджихан

Рождение ребёнка
1853

Сын: Цаликов Биберд

Мать ребёнка: Цаликова Хаджихан

Рождение ребёнка
1855

Сын: Цаликов Хангуаша

Мать ребёнка: Цаликова Хаджихан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цаликова Хаджихан

Смерть
Неизвестно
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