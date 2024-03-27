Куманьков Миннатулла
Место рожденияСимбирская губ., Буинский уезд, Шихирданская вол., д. Бикшик
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каштанова (Куманькова) Минкемел
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манурова (Куманькова) Миннебаян
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно