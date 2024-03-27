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Куманьков Миннатулла

Место рождения

Симбирская губ., Буинский уезд, Шихирданская вол., д. Бикшик

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каштанова (Куманькова) Минкемел

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Манурова (Куманькова) Миннебаян

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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