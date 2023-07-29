Злыгостев Яков Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗлыгостев Яков Георгиевич

Злыгостев Яков Георгиевич

Место рождения

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

15.10.1830 ст.

Дата смерти

10.01.1913 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1801 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1868 г.р.

Дети

1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1830 ст.

Отец: Злыгостев Егор Афанасьев

Мать: не указана

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
15.10.1889 ст.

Жена: Злыгостева (Шишкина) Анна Ильина

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.09.1892 ст.

Дочь: Трегубова (Злыгостева) Евфросинья (Ефросиния) Яковлевна

Мать ребёнка: Злыгостева (Шишкина) Анна Ильина

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
15.03.1899 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Злыгостева (Шишкина) Анна Ильина

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
10.01.1913 ст.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.