Злыгостев Яков Георгиевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1830 ст.
Дата смерти10.01.1913 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1830 ст.
Отец: Злыгостев Егор Афанасьев
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1889 ст.
Рождение ребёнка
19.09.1892 ст.
Дочь: Трегубова (Злыгостева) Евфросинья (Ефросиния) Яковлевна
Мать ребёнка: Злыгостева (Шишкина) Анна Ильина
Рождение ребёнка
15.03.1899 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Злыгостева (Шишкина) Анна Ильина
Смерть
10.01.1913 ст.