Короткова (Клейменова) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клейменов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.? ст.
Сын: Коротков Николай Михайлович
Отец ребёнка: Коротков Михаил Ефимович
Бракосочетание
11.?.1909 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1910
Отец ребёнка: Коротков Михаил Ефимович
Смерть
Неизвестно