Короткова (Клейменова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короткова (Клейменова) Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клейменов Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.? ст.

Сын: Коротков Николай Михайлович

Отец ребёнка: Коротков Михаил Ефимович

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Бракосочетание
11.?.1909 ст.

Муж: Коротков Михаил Ефимович

Кривозерьевка, Пензенский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
08.09.1910

Сын: Коротков Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Коротков Михаил Ефимович

Смерть
Неизвестно

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