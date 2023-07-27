Левитан Хайм — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левитан Хайм

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
провизор
Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Бракосочетание
01.07.1890 ст.

Жена: Левитан (Герценберг) Ривке Элиасовна

В запписи о брак - Ревеке возраст указан 23 года, что не соответствует лае рождения, однако записи о рождении в 1867 году девочек у герценберга нет. отец - Элиас Герценберг
Смерть
Неизвестно

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