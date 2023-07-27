Левитан Хайм
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
провизор
Место жительства
Неизвестно
Айзпуте, Dienvidkurzemes novads
Бракосочетание
01.07.1890 ст.
В запписи о брак - Ревеке возраст указан 23 года, что не соответствует лае рождения, однако записи о рождении в 1867 году девочек у герценберга нет. отец - Элиас Герценберг
Смерть
Неизвестно