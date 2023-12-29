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Кузнецов Анна Алексеева

Место рождения

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Кузнецов Иван Пименов

Отец ребёнка: Кузнецов Пимен Корнеев

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Кузнецов Евсей Пименов

Отец ребёнка: Кузнецов Пимен Корнеев

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Кузнецов Василий Пименов

Отец ребёнка: Кузнецов Пимен Корнеев

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Кузнецова Татьяна Пименова

Отец ребёнка: Кузнецов Пимен Корнеев

Малый Сапожок, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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