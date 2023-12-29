Кузнецов Анна Алексеева
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Кузнецов Пимен Корнеев
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Кузнецов Пимен Корнеев
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Кузнецов Пимен Корнеев
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Кузнецова Татьяна Пименова
Отец ребёнка: Кузнецов Пимен Корнеев
Смерть
Неизвестно