Василий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиПосле 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Никита
Мать: Ульяна Петрова
Рождение ребёнка
1766
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Козьмина
Рождение ребёнка
1773
Сын: Федор Васильев
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1797
Сын: Григорий Васильев
Мать ребёнка: Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1800