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Василий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

После 1800

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Никита

Мать: Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
1766

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Козьмина

Рождение ребёнка
1773

Сын: Федор Васильев

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
1797

Сын: Григорий Васильев

Мать ребёнка: Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Козьмина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1800
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