Рогова Тремиля (Полякова) Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1916
Дата смерти06.05.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1916
Рождение ребёнка
08.06.1935
Дочь: Старцева (Рогова) Изольда Васильевна
Отец ребёнка: Рогов Василий Алексеевич
Иевлево
Бракосочетание
26.10.1936
Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.05.1990
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область