Рогова Тремиля (Полякова) Зинаида Федоровна 03.04.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРогова Тремиля (Полякова) Зинаида Федоровна

Рогова Тремиля (Полякова) Зинаида Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1916

Дата смерти

06.05.1990

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1916

Отец: Поляков Федор Тимофеевич

Мать: Полякова (Медникова) Мария Васильевна

Рождение ребёнка
08.06.1935

Дочь: Старцева (Рогова) Изольда Васильевна

Отец ребёнка: Рогов Василий Алексеевич

Иевлево
Бракосочетание
26.10.1936

Муж: Рогов Василий Алексеевич

Иевлево, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Смерть
06.05.1990
Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.