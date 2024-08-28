Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)
Место рожденияЗельман Россия
Дата рождения16.06.1902
Дата смерти30.11.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1902
Отец: Neu Gustav Crictoth
Мать: Rau (Rau) Susanna
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.05.1927
Дочь: Люлько (Бухнер) Ираида Адольфовна
Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович
Рождение ребёнка
30.03.1929
Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович
Рождение ребёнка
16.04.1932
Сын: Бухнер Виталий
Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович
Рождение ребёнка
12.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович
Смерть
30.11.1988
Похороны
Неизвестно