Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер (Ней(Най)) Аделаида (Адельгейдт Густофовна) (Адельгейдт Густофовна)

Место рождения

Зельман Россия

Дата рождения

16.06.1902

Дата смерти

30.11.1988

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

1878 г.р.

Муж

1898 г.р.

Дети

1927 г.р.
1929 г.р.
1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1902

Отец: Neu Gustav Crictoth

Мать: Rau (Rau) Susanna

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухнер Адольф Иоганнесович

Рождение ребёнка
23.05.1927

Дочь: Люлько (Бухнер) Ираида Адольфовна

Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович

Рождение ребёнка
30.03.1929

Сын: Бухнер Арно Адольфоич

Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович

Рождение ребёнка
16.04.1932

Сын: Бухнер Виталий

Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович

Рождение ребёнка
12.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бухнер Адольф Иоганнесович

Смерть
30.11.1988
Похороны
Неизвестно

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