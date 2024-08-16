Родичев Николай Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родичев Николай Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1923

Дата смерти

07.02.1990

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1887 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1923

Отец: Родичев Владимир Потапович

Мать: Родичева (Славышенская) Екатерина Фёдоровна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.02.1951

Жена: Родичева (Сипина) Лидия Терентьевна

Рождение ребёнка
23.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родичева (Сипина) Лидия Терентьевна

Рождение ребёнка
17.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Родичева (Сипина) Лидия Терентьевна

Смерть
07.02.1990

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