Родичев Николай Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1923
Дата смерти07.02.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1923
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
23.02.1951
Рождение ребёнка
23.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родичева (Сипина) Лидия Терентьевна
Рождение ребёнка
17.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Родичева (Сипина) Лидия Терентьевна
Смерть
07.02.1990