(Бурдинская) Федора Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бурдинская) Федора Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бурдинский Александр Лукич

Мать: (Паздникова) Матрёна Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Лариса Иннокетьевна

Отец ребёнка: Баранов Иннокентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Баранова) Людмила Иннокетьевна

Отец ребёнка: Баранов Иннокентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Сергей Иннокентьевич

Отец ребёнка: Баранов Иннокентий Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Виталий Иннокентьевич

Отец ребёнка: Баранов Иннокентий Игнатьевич

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