(Бурдинская) Федора Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Лариса Иннокетьевна
Отец ребёнка: Баранов Иннокентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Баранова) Людмила Иннокетьевна
Отец ребёнка: Баранов Иннокентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Сергей Иннокентьевич
Отец ребёнка: Баранов Иннокентий Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баранов Виталий Иннокентьевич
Отец ребёнка: Баранов Иннокентий Игнатьевич